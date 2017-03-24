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بالصور.. حقيبة "الميني ميني" آخر صيحات هذا العام

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (1)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (1)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (2)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (2)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (3)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (3)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (4)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (4)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (5)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (5)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (6)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (6)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (7)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (7)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (8)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (8)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (9)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (9)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (10)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (10)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (11)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (11)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (12)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (12)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (13)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (13)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (14)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (14)

بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (15)بالصور.. حقيبة الميني ميني آخر صيحات هذا العام (15)

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كتبت - هاجر حاتم:

ظهرت في السنوات الأخيرة الحقيبة "الميني" ذات الحجم الصغير، حيث ابتكر مصممي أكبر بيوت الازياء العالمية نسخة من إنتاج حقائبهن المعتادة ولكن بحجم أكثر صغرًا، مثل دار أزياء فالنتينو، وفيرزاتشي. 

ومازالت هذه الصيحة دارجة هذا العام، بل وصلت إلى "الميني ميني" وهي النسخة الأكثر صغرًا من الحقيبة الصغيرة، لفتاة أنيقة وبسيطة، وفي هذا الألبوم نستعرض لك مجموعة من هذه الحقائب الصغيرة والمتناهية الصغر لتختاري منها ما يناسبك.

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