بالصور.. أجمل الشلالات حول العالم

كتب - هشام عواض:

تحتفل الأمم المتحدة خلال هذه الأيام بيوم المياه العالمي، وتلفت الإنتباه تجاه قضايا ومشاكل المياه حول العالم.

تهتم وكالة "يو-إن- ووتر" التي تتبع الأمم المتحدة، بتسليط الضوء على الاهتمام بنظافة المياه وتوفيرها للناس في الدول النامية.

واختارت الوكالة موضوع شلالات المياه حول العالم، للتعبير عن قضية المياه، ونذكر أجمل شلالات في العالم، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.