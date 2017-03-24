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بالصور.. أجمل الشلالات حول العالم

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مصراوي Masrawy

شلال جوج في جنوب غرب الهندشلال جوج في جنوب غرب الهند

شلال جولجوس في آيسلنداشلال جولجوس في آيسلندا

شلال ديتيان على الحدود بين فييتنام والصينشلال ديتيان على الحدود بين فييتنام والصين

شلال ديتيجوس في آيسلنداشلال ديتيجوس في آيسلندا

شلال سيلياندفوس في أيسلنداشلال سيلياندفوس في أيسلندا

شلال مولتنومه بالقرب من نهر كولومبيا، الولايات المتحدةشلال مولتنومه بالقرب من نهر كولومبيا، الولايات المتحدة

شلال ناتيكاتسوري في اليابانشلال ناتيكاتسوري في اليابان

شلال نياجارا في كنداشلال نياجارا في كندا

شلالات إجوازو في البرازيلشلالات إجوازو في البرازيل

شلالات شينوجيون في كوريا الجنوبيةشلالات شينوجيون في كوريا الجنوبية

كتب - هشام عواض:

تحتفل الأمم المتحدة خلال هذه الأيام بيوم المياه العالمي، وتلفت الإنتباه تجاه قضايا ومشاكل المياه حول العالم.

تهتم وكالة "يو-إن- ووتر" التي تتبع الأمم المتحدة، بتسليط الضوء على الاهتمام بنظافة المياه وتوفيرها للناس في الدول النامية.

واختارت الوكالة موضوع شلالات المياه حول العالم، للتعبير عن قضية المياه، ونذكر أجمل شلالات في العالم، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

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