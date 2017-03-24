بالصور.. أجمل الشلالات حول العالم
شلال جوج في جنوب غرب الهند
شلال جولجوس في آيسلندا
شلال ديتيان على الحدود بين فييتنام والصين
شلال ديتيجوس في آيسلندا
شلال سيلياندفوس في أيسلندا
شلال مولتنومه بالقرب من نهر كولومبيا، الولايات المتحدة
شلال ناتيكاتسوري في اليابان
شلال نياجارا في كندا
شلالات إجوازو في البرازيل
شلالات شينوجيون في كوريا الجنوبية
كتب - هشام عواض:
تحتفل الأمم المتحدة خلال هذه الأيام بيوم المياه العالمي، وتلفت الإنتباه تجاه قضايا ومشاكل المياه حول العالم.
تهتم وكالة "يو-إن- ووتر" التي تتبع الأمم المتحدة، بتسليط الضوء على الاهتمام بنظافة المياه وتوفيرها للناس في الدول النامية.
واختارت الوكالة موضوع شلالات المياه حول العالم، للتعبير عن قضية المياه، ونذكر أجمل شلالات في العالم، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.
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