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مقتل 18 شخصا في قصف للتحالف الدولي على "داعش" بالرقة

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مقتل 18 شخصا في قصف للتحالف الدولي على "داعش" بالرقة مقتل 18 شخصا في قصف للتحالف الدولي على "داعش" بالرقة

مصراوي Masrawy

مقتل 18 شخصا في قصف للتحالف الدولي

لندن - (أ ش أ):
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 18 شخصا بينهم طفل وامرأة في قصف شنته طائرات التحالف الدولي على مخبز في مدينة الطبقة الخاضع لسيطرة تنظيم "داعش" في ريف الرقة الغربي بشمال سوريا.
وأشار المرصد - حسبما أوردت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة - إلى أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها واشنطن، استطاعوا عبور الضفة الجنوبية لبحيرة الأسد على نهر الفرات وتمكنوا من قطع الطريق الواصل بين مدينتي "الرقة ومسكن" الذي يستخدمه مسلحو داعش كطريق إمداد إلى ريف حلب الشرقي، موضحا أن قوات سوريا الديمقراطية لاتزال مشتبكة مع مسلحي التنظيم على مشارف مدينة الطبقة وأطراف سد الفرات.
وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري بتعرض أحياء دمشق الشرقية وغوطتها لقصف عنيف من قوات النظام.
وقال "إن اشتباكات عنيفة دارات بين قوات النظام ومسلحي المعارضة في المنطقة الصناعية الفاصلة بين حيي القابون وجوبر ، وسط معلومات عن سيطرة قوات النظام على مبنى في المنطقة"، مضيفا أن قوات النظام استعادت السيطرة على قرية في ريف حماة الشمالي بعد اشتباكات مع مسلحي المعارضة.
وأضاف أن قوات النظام حشدت تعزيزات عسكرية في المنطقة لوقف هجوم المعارضة الذين سيطروا على قلعة شيزر الأثرية غرب حماة، وهاجموا بلدة قمحانة الواقعة على بعد كليو متر من مدينة حماة.
ومن جانبهم، أفاد ناشطون سوريون بأن قوات النظام سيطرت على قرية في شمال شرقي مدينة دير حافر بمدينة حلب الشرقية بعد أن انسحب مسلحو داعش منها، مضيفين أن قوات النظام تستعد بغطاء كثيف لقصف واقتحام مدينة دير حافر، وسط معلومات عن سحب التنظيم معظم مقاتليه منها باستثناء مسحلين موالين له من أبناء المدينة.

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