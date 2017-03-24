اكتشفها حلمي بكر ودخلت الفن من بوابة الغناء.. 10 معلومات عن ميسرة

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لم يكن التمثيل بوابتها لدخول الفن، بل كان الغناء الذي جاء بها من لندن التي قضت بها فترة طويلة إلى القاهرة على يد أحد الملحنين الكبار، لكنها لم توفق فاتجهت إلى التمثيل من خلال التليفزيون، ثم تألقت في السينما من خلال عدد من الأفلام مع كبار النجوم، وتميزت أكثر في أدوار الإغراء.



"التحرير لايف" يرصد لكم 10 معلومات عن الفنانة مسيرة بالتقرير التالي..

1- اسمها بالكامل ميسرة محمد أحمد سيد الشال.

2- ولدت في 24 مارس عام 1967، أي أنها تبلغ من العمر 50 عامًا.

3- نشأت في أسرة من أم لبنانية وأب مصري.

4- عاشت فترة طويلة من حياتها في العاصمة البريطانية "لندن"، وبدأت مسيرتها الفنية بعد العودة إلى القاهرة.

5- أحضرها إلى مصر الموسيقار حلمي بكر، حيث كانت بداية مسيرتها الفنية من خلال الغناء.

6- بدأت التمثيل في عام 2000 من خلال التليفزيون، حيث شاركت بثلاث مسلسلات أبرزها "جسر الخطر".

7- على مستوى السينما شاركت بفيلم "حرامية في كي جي تو"، و"عمر وسلمي 2"، و"صباحو كدب"، و"اللمبي 8 جيجا"، و"جعلتني مجرمًا"، و"بوبوس".

8- اشتهرت بدور فتاة الليل في معظم أدوارها بالسينما، وأشهرها فيلم "السفارة في العمارة"، مع الزعيم عادل إمام، وداليا البحيري.

9- شاركت في عدد من المسلسلات أبرزها: "الليل وآخره، وملفات سرية، ومشوار امراة، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وامرأة في شق الثعبان، وحمدلله على السلامة، وماتخافوش، وإسماعيل يس، ودموع في نهر الحب، وشاهد إثبات".

10- خضعت لعملية تجميل في أنفها، لكنها تحولت إلى تشوه بسبب تهتك الغضاريف، ثم حقنت خديها لنفخمها فتعرضت للتسمم، وسافرت إلى الخارج لإنقاذ نفسها والقيام بعملية إضافية مما أدى إلى تغير شكلها بجانب التكاليف الباهظة التى أنفقتها على العمليات.