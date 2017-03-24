الأمين العام للأمم المتحدة: لمصر دور محوري في مكافحة الإرهاب

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التقى سامح شكري وزير الخارجية في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

وصرَّح المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية، في بيانٍ له، اليوم الجمعة، بأنَّ جوتيريس أكَّد محورية دور مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تبذله من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن دورها في مكافحة خطر الإرهاب الذي يتصاعد تهديده ويمتد بمختلف دول العالم.

وأعرب جوتيريس عن حرصه على التنسيق والتواصل مع مصر خلال الفترة المقبلة دعمًا لقضايا السلم والأمن والتنمية.

وأوضح "المتحدث" أنَّ شكري شدَّد على أهمية الدور الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة خلال المرحلة الراهنة في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنظمة في ظل الاضطرابات المتصاعدة بمختلف ربوع العالم لا سيَّما في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكَّد وزير الخارجية حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من أجل المساهمة في تطوير آليات العمل داخل المنظمة، وبما يراعي مصالح ومواقف القاعدة الواسعة من الدول أعضاء الأمم المتحدة، ولا سيَّما دول الجنوب.

وأشار أبو زيد إلى أنَّ اللقاء تناول آخر المستجدات الإقليمية، حيث استعرض شكري الجهود المصرية المبذولة في ليبيا من أجل تشجيع الأطراف الليبية على تحقيق التوافق اللازم إزاء القضايا الخلافية المتعلقة بالاتفاق السياسي.

وتبادل الجانبان التقييم إزاء نتائج الجولة الرابعة من المباحثات السورية في جنيف، وسبل الإعداد للجولة الخامسة، حيث أكَّد الوزير شكري دعم مصر لجهود الوسيط الأممي ستيفان دي ميستورا، وأهمية الانتقال بالمفاوضات إلى القضايا الرئيسية التي يطرحها خلال هذه المباحثات.

وأضاف "المتحدث الرسمي" أنَّ اللقاء شهد كذلك نقاشًا حول سبل تجاوز الوضع المتأزم في جنوب السودان، حيث أشار شكري إلى أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم اللازم لجوبا من أجل دفع جهود التسوية السياسية وفقًا لرؤية شاملة للتعامل مع جذور الأزمة استنادًا إلى اتفاق السلام الموقع بين كافة الأطراف في أغسطس 2015.