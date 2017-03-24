البترول: زيادة طاقة الشبكة القومية للغازات الطبيعية ورفع كفاءتها

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات زيادة طاقة الشبكة القومية للغازات الطبيعية ورفع كفاءتها وتطويرها، خاصة في ظل الاكتشافات الغازية الواعدة التي تحققت مؤخرًا والجاري تنميتها لسرعة وضعها على الإنتاج، وذلك للاستمرار فى تأمين إمداد القطاعات المختلفة المستهلكة باحتياجاتها من الغاز الطبيعي واستيعاب الزيادة في الاستهلاك لدعم خطط الدولة التنموية.

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2016 بحضور وكيلا أول الوزارة المهندس محمد مؤنس والمهندس محمد شيمى والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات والمحاسب محمود حنفى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وطالب الوزير بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية لخطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية وتحقيق أقصى مرونة لاستيعاب المتغيرات الحالية والمستقبلية لأنشطة الغاز الطبيعي، مشيدًا بنتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي أسهمت إيجابيًا في تحقيق الاستقرار الملحوظ لشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى تأمين احتياجات باقي القطاعات من الغاز الطبيعى.