إخلاء مدرسة بالقاهرة أسبوعًا لتجربة أجهزة الحماية المدنية

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شدَّد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على إجراء متابعة لكافة مدارس القاهرة، والتأكُّد من توافر اشتراطات الحماية المدنية بها، وتوافر المعدات اللازمة؛ لسرعة مواجهة أي طارئ مع تدريب الطلاب عمليًّا على التعامل مع الظرف الطارئ وتوعيتهم بكيفية مواجهة الأزمات والكوارث.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن المحافظة، اليوم الجمعة، بأنَّ عبد الحميد أصدر تعليماته لمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكافة الأجهزة المعنية لإجراء تجربة عملية تتضمَّن إخلاء إحدى المدارس خلال الأسبوع المقبل للتعرُّف على مدى سرعة تلبية هذه الأجهزة في حالة حدوث أي طارئ وتدريب الطلاب والمدرسين على سرعة إخلاء المبنى دون التعرض للخطر ونقلهم إلى مناطق آمنة وضمان عدم التزاحم والاندفاع منعًا لحدوث أي إصابات مع تقييم التجربة والتعرف على إيجابياتها وسلبياتها والتعامل معها لتفاديها.

من جانبها، صرَّحت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم بأنَّ هذه التجربة تأتي في إطار حرص محافظة القاهرة على تعبئة كافة الجهود لإرساء دعائم الأمن وتأمين المدارس والطلاب والعاملين بها بما يحقق مناخ الطمأنينة والاستقرار للعملية التعليمية بناء على توجيهات وزير التعليم ومحافظ القاهرة، وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والأجهزة التابعة لها مع إدارة الأزمات بالمحافظة ورعاية مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكِّدةً أنَّ التجربة ستراعي إخطار الطلاب وأولياء الأمور قبل إجرائها لطمأنتهم.