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استمرار فعاليات مؤتمر «مصر والسياحة العلاجية» بشرم الشيخ

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استمرار فعاليات مؤتمر «مصر والسياحة العلاجية» بشرم الشيخ استمرار فعاليات مؤتمر «مصر والسياحة العلاجية» بشرم الشيخ

التحرير

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تستمر فعاليات مؤتمر " والسياحة العلاجية"، اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، ومن المقرر أن يلقي كلمة الافتتاح اليوم يحيى راشد وزير السياحة.

ويلقي كلا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلمة عن أهمية تنشيط السياحة لمصر، وخاصة نمط السياحة العلاجية، كما يعرض رزيق الوسلاني المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بدولة تونس، تجربة بلاده في العلاج والاستشفاء، يليه عرض لمستشفيات وزارة الداخلية ومستشفيات قصر العيني الفرنساوي في تفعيل السياحة العلاجية.

ثم عقد ثلاث ورش عن السياحة العلاجية الطبية ودور الإعلام في السياحة العلاجية والسياحة التعليمية.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بما تمتلكه مصر من مقومات للسياحة العلاجية على رأسها مؤسسات علاجية وتخصصية في مجالات الطب ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي، علاوة على الطبيعة الاستشفائية بالواحات ورأس سدر ورأس محمد، ما يجعلها مقصدًا سياحيًا وعلاجيًا عالميًا.

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التحرير

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