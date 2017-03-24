مؤشر نيكي يرتفع 0.9% في ختام التعاملات

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ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، مع انحسار قوة الين، لكن المؤشر سجل خسارة أسبوعية.

وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.9% ليغلق عند 19262.53 نقطة معوضًا خسائره المبكرة ومبتعدًا عن أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وفقًا لـ"رويترز".

وارتفع الدولار 0.5% إلى 111.46 ين مبتعدا عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة وسط علامات على أن التصويت المؤجل على مشروع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.9% إلى 1543.92 نقطة لكنه هبط 1.4% على مدى الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.9% لينهي اليوم عند 13806.87 نقطة.