«القومي للمرأة» يختتم برنامجه التدريبي في أسيوط

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اختتم المجلس القومي للمرأة، البرنامج التدريبي الذي يحمل عنوان "تعزيز أداء أعضاء فروع المجلس بالمحافظات: مفاهيم ورؤى"، وذلك لأعضاء أسيوط وسوهاج والوادي الجديد، وذلك بمحافظة أسيوط والذي استمر لمدة يومين.

وقالت إيزيس محمود مدير عام إدارة التدريب، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الجمعة، إنَّ ورشة العمل استهدفت تنسيق الرؤى والمفاهيم بين الأمانة العامة للمجلس وفروعه بالمحافظات، بالإضافة إلى شرح بعض المفاهيم المتعلقة بالمرأة، والآليات التي يستخدمها المجلس لوضع المرأة على خريطة التنمية، لافتًا إلى أنَّ الورشة استهدفت 539 عضوًا بجميع فروع المجلس بالمحافظات.

وأضافت أنَّ البرنامج التدريبي تمَّ تنفيذه في العديد من المحافظات منذ شهر يناير الماضي، مشيرةً إلى أنَّ البرنامج التدريبي تضمَّن عددًا من الموضوعات الهامة منها مفاهيم النوع الاجتماعي، والمرأة والتشريعات المصرية، والاتفاقيات الدولية الحاكمة لقضايا المرأة، وتنسيق الرسائل الإعلامية بين المركز الرئيسي والفروع، ومنهج إدماج المرأة في الخطط والبرامج والإحصاءات والموازنات، ورؤية المرأة المصرية 2030 ، بالإضافة إلى تنظيم أداء الفروع.