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كوبر يستهدف ظهير أيسر الزمالك

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كوبر يستهدف ظهير أيسر الزمالك كوبر يستهدف ظهير أيسر الزمالك

التحرير

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أكد مصدر ضمن جهاز منتخب الأول، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، يراقب أحمد فتوح لاعب الزمالك تمهيدًا لضمه الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـ "التحرير"، إن فتوح قد يكون أحد الحلول المطروحة للمنتخب في الجبهة اليسرى التي تُعاني في الفترة الأخيرة خاصة مع عدم ظهور كريم حافظ لاعب لانس الفرنسي بالمستوى المعروف عنه في أمم إفريقيا وكبر سن محمد عبدالشافي لاعب أهلي جدة السعودي.

وكان فتوح قد شارك مع منتخب مصر للشباب في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة في زامبيا، والتي ودعها الفراعنة من دور المجموعات.

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التحرير

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