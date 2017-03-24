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«التحرير» تكشف سبب رفض الزمالك انضمام لاعبيه لمنتخب المحليين

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«التحرير» تكشف سبب رفض الزمالك انضمام لاعبيه لمنتخب المحليين «التحرير» تكشف سبب رفض الزمالك انضمام لاعبيه لمنتخب المحليين

التحرير

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علمت "التحرير"، أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعطى تعليمات للجهاز الفني بعدم السماح لأي لاعب بالانضمام لمنتخب المحليين، في ظل وجود هاني رمزي كمدير فني للمنتخب.

وجاء سبب رفض مرتضى منصور، لترك أي لاعب بالأبيض لمنتخب المحليين بسبب هاني رمزي المدير الفني، بعد أن دافع عن الحكم الدولي جهاد جريشة أثناء تحليل لقاء الزمالك والمقاصة، الأمر الذي مازال يتذكره مرتضى منصور لمدرب منتخب المحليين، وبناءً عليه قرر عدم ترك أي لاعب للفريق القومي بسبب رمزي.

من جانبه اتفق هاني رمزي، مع الجهاز المعاون، على عدم معاقبة اللاعبين الذين لم ينضموا للفريق القومي، خاصة وأن الرفض جاء من الأندية وليس اللاعبين.

وقال رمزي لمعاونيه إن اللاعبين لم يخطئوا خاصة وأنهم يرغبون في الانضمام للمنتخب، لكن مواقف الأندية تجبرهم على الغياب عن معسكر الفريق القومي.

الجدير بالذكر أن سيخوض مباراة ودية أمام بنين يوم الاثنين المقبل بملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

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التحرير

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