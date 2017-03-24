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إسبانيا وإيطاليا يتصارعان على صدارة مجموعة الموت

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إسبانيا وإيطاليا يتصارعان على صدارة مجموعة الموت إسبانيا وإيطاليا يتصارعان على صدارة مجموعة الموت

التحرير

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تعود عجلة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 للدوران من جديد، اليوم الجمعة، وذلك من خلال مباريات المجموعة السابعة أو كما تلقب بمجموعة الموت التي تضم كل من إسبانيا وإيطاليا.

وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 10 نقاط مناصفة مع إيطاليا التي تمتلك نفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف لصالح لاروخا، بينما تتواجد إسرائيل في المركز الثالث برصيد 9 نقاط وألبانيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط بينما لا تملك أي من مقدونيا أو ليشتنشتاين أي رصيد من النقاط.

ويستقبل الإسباني نظيره الإسرائيلي على ملعب المولينون في خيخون، حيث يتوجب على لاروخا الفوز بالمباراة لمواصلة الصراع مع إيطاليا على الصدارة إلى جانب إبعاد المنتخب الإسرائيلي من المنافسة خاصة أن متصدر المجموعة فقط هو من سيتأهل إلى المونديال بينما سيخوض صاحب المركز الثاني الملحق.

وبدوره يستقبل المنتخب الإيطالي نظيره الألباني على ملعب رينزو باربيرا في باليرمو، ويهدف الأزوري لتحقيق فوز مريح لتقليص فارق الأهداف مع المنتخب الإسباني قبل أن يصطدما معا في الجولة بعد المقبلة في شهر سبتمبر المقبل على ملعب البيرنابيو في لقاء من المنتظر أن يحسم متصدر المجموعة وهوية المتأهل مباشرة إلى روسيا.

كما تشهد التصفيات الأوروبية اليوم مباريات المجموعة التاسعة التي تتصدرها كرواتيا برصيد 10 نقاط مقابل 8 للمنتخب الأوكراني في المركز الثاني و3 لأيسلندا مفاجأة اليورو الأخير في المركز الثالث، و5 لكرواتيا في المركز الرابع ونقطة لكل من فنلندا وكوسوفو.

ويستقبل المنتخب الكرواتي نظيره الأوكراني في زغرب في قمة مباريات المجموعة، بينما يستضيف المنتخب التركي نظيره الفنلندي في أنطاليا في مباراة مصيرية للأتراك يبنغي عليهم تحقيق الفوز بها للبقاء في سباق التأهل إلى المونديال.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018:

تركيا- فنلندا  الساعة 19:00

جورجيا- صربيا  الساعة 19:00

كرواتيا- أوكرانيا  الساعة 21:45

كوسوفو- أيسلندا  الساعة 21:45

النمسا- مولدوفا الساعة 21:45

إيرلندا- ويلز  الساعة 21:45

إيطاليا- ألبانيا  الساعة 21:45

ليشتنشتاين- مقدونيا  الساعة 21:45

إسبانيا- إسرائيل  الساعة 21:45

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التحرير

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