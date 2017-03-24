مقتل وإصابة 16 حوثيا خلال اشتباكات مع القوات اليمنية بتعز

عدن - (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني يمني اليوم، الجمعة، بمقتل 7 من ميليشات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، وإصابة 9 آخرين في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني اليمني بمحافظة تعز .

وأشار المصدر - حسبما أوردت قناة العربية الإخبارية - إلى استمرار الاشتباكات بين طرفي الصراع، مؤكدا سيطرة قوات الشرعية اليمنية على مواقع استراتيجية في محافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرح من قوات الجيش الوطني اليمني في قصف صاروخي استهدف موقعهم في محافظة مأرب.

في سياق متصل، أشار المصدر إلى أن طائرات قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شنت غارات عنيفة على مناطق متفرقة في محافظات صنعاء ومأرب وصعدة وتعز.

وكان مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في اليمن جورج خوري حذر، أمس، من خطر مجاعة يهدد اليمن، منبها لأن ميناء الحديدة يعد الشريان الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وتعطيله سيكون له تداعيات كارثية على مستويات عدة .

من جانبه، أفاد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، بمغادرة بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" لمستشفى الثورة بمحافظة إب، بوسط اليمن نتيجة للمضايقات التي تتعرض لها من قبل جماعة الحوثيين.