باسل خياط عن سبب انفصاله عن هند صبري : «فيها شيء من الأنا»

سمر العشري

تحدث الفنان باسل خياط عن سبب انفصاله عن الفنانة هند صبري، مشيرًا إلى أنه شخص غيور رغم موافقته على عملها في الوسط الفني واستكمال مسيرتها الفنية، كما أوضح أنهما ظلا مرتبطين لمدة عامين، وفي الوقت الحالي تناسى الاثنين ما كان بينهما ويضحكان حاليًا على الأوقات التي جمعتهما معًا في الماضي.

وقال «خياط» في برنامج «فحص شامل»، الذي يذاع على قناة «الحياة»: «غيرتي سبب الانفصال وفيها شيء من الأنا، ولم أكن أرفض عملها في الوسط الفني، ونحن حاليًا أصدقاء وبنضحك لما بنجتمع على المرحلة اللي كنا فيها، وارتبطنا سنتين ونصف».

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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