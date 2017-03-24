مصر للطيران تبدأ حظر صعود الأجهزة اللوحية على رحلات نيويورك ولندن

كتب - طه عبيد:

بدأت شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، تطبيق التعليمات الجديدة التي صدرت من السلطات الأمريكية والبريطانية، بحظر سفر الأجهزة اللوحية داخل كابينة الركاب على رحلاتها المتجهة الى نيويورك ولندن.

وأكد الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تلقت اخطارا من سلطة الطيران المدني الأمريكية والبريطانية، بمنع حمل الركاب أجهزة الحاسب الآلي والايباد والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير والتابلت والالعاب الالكترونية أو الأجهزة المخصصة لمشاهدة أفلام والطابعات والسكنر وكافة الالكترونيات، بصحبة الركاب على الرحلات المتجهة إلى نيويورك أو لندن، ويتم وضع تلك الأجهزة ضمن امتعة الركاب في مخزن العفش وليس داخل الطائرة.

وقال عزت، إنه تم وضع ماكينة لتغليف الحقيبة عقب وضع الراكب للأجهزة التي بحوزته، فضلا عن وضع لوحة ارشادية بكافة الممنوعات قبل وزن الحقائب.