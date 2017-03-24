أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مصر للطيران تبدأ حظر صعود الأجهزة اللوحية على رحلات نيويورك ولندن

Google+ Print
مصر للطيران تبدأ حظر صعود الأجهزة اللوحية على رحلات نيويورك ولندن مصر للطيران تبدأ حظر صعود الأجهزة اللوحية على رحلات نيويورك ولندن

مصراوي Masrawy

شركة للطيران

كتب - طه عبيد:

بدأت شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، تطبيق التعليمات الجديدة التي صدرت من السلطات الأمريكية والبريطانية، بحظر سفر الأجهزة اللوحية داخل كابينة الركاب على رحلاتها المتجهة الى نيويورك ولندن.

وأكد الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تلقت اخطارا من سلطة الطيران المدني الأمريكية والبريطانية، بمنع حمل الركاب أجهزة الحاسب الآلي والايباد والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير والتابلت والالعاب الالكترونية أو الأجهزة المخصصة لمشاهدة أفلام والطابعات والسكنر وكافة الالكترونيات، بصحبة الركاب على الرحلات المتجهة إلى نيويورك أو لندن، ويتم وضع تلك الأجهزة ضمن امتعة الركاب في مخزن العفش وليس داخل الطائرة.

وقال عزت، إنه تم وضع ماكينة لتغليف الحقيبة عقب وضع الراكب للأجهزة التي بحوزته، فضلا عن وضع لوحة ارشادية بكافة الممنوعات قبل وزن الحقائب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر