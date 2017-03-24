قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" برئاسة محسن صلاح

القاهرة - (أ ش أ)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه " برئاسة المهندس محسن صلاح، وذلك بناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المهندس محسن صلاح في بيان للشركة اليوم (الجمعة) أن مجلس إدارة الشركة يتكون من : المهندس سيد فاروق عبد الحميد البارودى نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، المهندس إمام سيد عفيفى عبد البر نائباً لرئيس مجلس الإدارة، المحاسب حسام الدين إمام عبد الصمد نائباً لرئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد أنسى البشوتى -عضواً، المهندس طارق على محمد صقر -عضواً، المهندسة إيمان على سليمان -عضواً، المهندس حسام الدين الريفى -عضواً، المهندس أحمد مصطفى العصار -عضواً، الدكتور محمد أحمد يوسف -عضواً، المهندس أحمد عباس إبراهيم -عضواً، أحمد عبد الرحيم الصياد -عضواً، محمد محمود الأتربى- عضواً، محمود منتصر إبراهيم -عضواً.

وأشار صلاح إلى أن الشركة قامت فى العام المالى الأخير بتنفيذ مشروعات بقيمة تبلغ حوالى 18 مليار جنيه وتساهم فى تنفيذ كبرى المشروعات القومية لما تمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة.كما تتواجد فى العديد من الدول العربية والأفريقية بهدف إبراز الدور المصرى والمساهمة فى التنمية بتلك الدول الشقيقة.