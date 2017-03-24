ننشر أول صورة لتذكرة المترو بعد ختم "الزيادة الجديدة"

مصراوي Masrawy

كتب-عبدالله قدري:

بدء صباح اليوم الجمعة، تطبيق قرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بزيادة سعر تذكرة المترو، بمقدار جنيه واحد لتصبح 2جنيه.

ورصدت عدسة مصراوي، أول صور للتذاكر التي تم ختمها بالقيمة الجديدة، فيما استنكر بعض المواطنين في المترو الزيادة والتي كانت مفاجأة لعدد منهم.

وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات أكد في تصريحات أمس أن مرفق مترو الأنفاق يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه ( تذاكر- إعلانات - تأجير محلات) وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه (تكلفة التشغيل والصيانة وخلافه) وبذلك يتكبد المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه، فضلاً عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات، والتي وصلت إلى 500 مليون جنيه.

وأضاف عرفات أن مترو الأنفاق يقدم خدمة مميزة من ناحية الوقت والأمان والإتاحية، وينقل عدد ركاب حوالي 3 ملايين راكب، حوالي 40 % منهم باشتراكات مخفضة.

وأشار إلى أنه منذ عام 2010 وخسائر المترو تتضاعف، خاصة وأنه لم يتم تعديل تعريفة تذاكر ركوب مترو الأنفاق، بغض النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ عام 2006 رغم ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة هذا المرفق الحيوي المهم، وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة لزيادة أسعار السوق العالمية.

يذكر أنه يوجد بالقاهرة الكبرى 3 خطوط مترو أنفاق يمكن للراكب أن يتنقل بينهم باستخدام نفس التذكرة وهي:

الخط الأول حلوان – المرج بطول 44 كم وبعدد محطات 35 محطة، والخط الثاني الجيزة – شبرا الخيمة بطول 25 كم وعدد محطات 20 محطة، والخط الثالث العتبة – الأهرام ( روكسي ) بطول 10 كم وعدد محطات 9 محطات (وجاري استكمال مراحل الخط) بإجمالي عدد المحطات العاملة بالخطوط الثلاث 64 محطة بإجمالي حوالي 79 كم.