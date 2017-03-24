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فتاة أوكرانية تشهر إسلامها في مسجد الصحابة بشرم الشيخ

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فتاة أوكرانية تشهر إسلامها في مسجد الصحابة بشرم الشيخ فتاة أوكرانية تشهر إسلامها في مسجد الصحابة بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

السائحة الأكرانية التي أشهرت اسلامها في شرم الشيخ

جنوب سيناء - أحمد السيد :

شهد مسجد الصحابة بالسوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، صباح اليوم الجمعة، حالة إشهار إسلام وزواج لسائحة أوكرانية، تدعي " ناتاليا"، في حضور عدد كبير من الأهالي، ومشاركة اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد حمدي عبدالحميد، مدير إدارة النظافة والتجميل بمدينة شرم الشيخ.

وقالت السائحة الأوكرانية، إنها اختارت دين الإسلام عن اقتناع بعد قراءة ودراسات كثيرة.

وأضافت "ناتاليا" أنه لم يجبرها أحد على اعتناق الدين الإسلامي.

 

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