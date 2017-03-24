أول رد فعل من زوجة عمرو دياب على شائعة زواجه من دينا الشربيني

سمر العشري

تجاهلت زينة عاشور زوجة عمرو دياب خبر شائعة زواجه السري من دينا الشربيني، التي انتشرت الأيام الماضية.

وقررت زينة عاشور الاحتفال بعيد الأم على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر فيديو على حسابها الرسمي على موقع وتطبيق إنستجرام بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم، جاء الفيديو يضم عدد من نجوم هوليوود وهم يحملون تمثال الأوسكار، ويوجهون الشكر والامتنان لأمهاتهم، مؤكدين أن الفضل يعود لأمهاتهم في هذا النجاح الذي وصلوا إليه.

وعلقت زينة عاشور على الفيديو قائلة " ليس هناك مثل الأم، أحبك يا أمي.. عيد أم سعيد لكل الأمهات اللواتي أعرفهم".

كان قد عايد عمرو دياب الأمهات في عيدهن بنشره تسجيل صوتي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، على صورة له مع والدته ووجه تهنئة لكل الأمهات، ويعد هذا التسجيل الصوتي هو الأول لعمرو دياب بعد انتشار شائعة زواجه من دينا الشربيني.

كانت قد نفت هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب شائعة زواجه من الفنانة دينا الشربيني، مؤكدة على أن كل شخص يرغب في الشهرة يذكر اسم الهضبة.

المصدر:اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads