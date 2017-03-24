السيسي يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه"، برئاسة المهندس محسن صلاح، بناءً على ما عرضه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال صلاح - حسب بيانٍ صادر عن الشركة، اليوم الجمعة - إنَّ مجلس الإدارة يتكون من المهندس سيد فاروق عبد الحميد البارودي نائبًا أول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس إمام سيد عفيفى عبد البر نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام الدين إمام عبد الصمد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد أنسي البشوتي عضوًا، والمهندس طارق على محمد صقر عضوًا، والمهندسة إيمان علي سليمان عضوًا، والمهندس حسام الدين الريفي عضوًا، والمهندس أحمد مصطفى العصار عضوًا، والدكتور محمد أحمد يوسف عضوًا، والمهندس أحمد عباس إبراهيم عضوًا، وأحمد عبد الرحيم الصياد عضوًا، ومحمد محمود الأتربي عضوًا، ومحمود منتصر إبراهيم عضوًا.

وأضاف صلاح أنَّ الشركة نفَّذت في العام المالي الأخير مشروعات بقيمة تبلغ حوالي 18 مليار جنيه وتساهم في تنفيذ كبرى المشروعات القومية لما تمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة، كما تتواجد في العديد من الدول العربية والإفريقية؛ بهدف إبراز الدور المصري والمساهمة في التنمية بتلك الدول.