ننشر أماكن توزيع أمبولات Rh بـ720 جنيها بفروع المركز القومى لخدمات الدم

سمر العشري

نافذ بيع أمبولات الانتى أر أتش للسيدات الحوامل بفروع المركز القومى لنقل الدم بالقاهرة بالمحافظات بسعر 720 جنيها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن ضخ 1800 حقنة Rh فى فروع المركز القومى لنقل الدم بالمحافظات.

وحصلت كل من القاهرة على 100 حقنة والإسماعيلية 100 حقنة والوادى الجديد 100 حقنة ودمنهور 100 حقنة وكفر الشيخ 100 حقنة والعريش 100 حقنة وأسيوط 100 حقنة والأقصر 100 حقنة والفيوم 100 حقنة.

بينما حصلت كل من شبين الكوم 100 حقنة وقنا 100 حقنة والغردقة 100 حقنة والمنيا 100 حقنة وسوهاج 100 حقنة وبنها 100 حقنة وبورسعيد 50 حقنة وطنطا 50 حقنة ودمياط 50 حقنة والسويس 50 حقنة والزقازيق 50 حقنة.

وكان الدكتور أحمد عماد راضى، وزير الصحة والسكان، أصدر قرارًا بصرف حقن "أنتى آر أتش" للسيدات الحوامل، عبر مراكز الدم الإقليمية التابعة لخدمات نقل الدم القومية، بجانب صرفها منافذ الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وتضمن القرار الذى حمل رقم 155 لسنة 2017، شروط صرف حقن "آر أتش"، فبالنسبة لحالة الأمهات بعد الولادة، يجب تقديم نتائج تحليل تفيد أن "RH" الأم سالب، و"RH" الزوج موجب، بالإضافة إلى إخطار ولادة أو شهادة ميلاد الطفل.

وفى حالة السيدات الحوامل، فإنه يتم تقديم تقرير طبى معتمد من الطبيب المعالج ومدير المستشفى التى أدخلت إليها الحامل وهى فى حالة نزيف أو إجهاض، وذلك بالإضافة لتقديم نتائج تحليل تفيد أن "RH" الأم سالب، و"RH"الزوج موجب، بجانب لصورة من قسيمة الزواج والرقم القومى للزوج والزوجة

وحقن "RH" تُعطى للأمهات بعد الولادة لمنع تكوين الأجسام المضادة، على ألا يتجاوز ذلك 72 ساعة من وضع الجنين.

المصدر:اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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