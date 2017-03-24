أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

البرازيل تكتسح أوروجواي.. والأرجنتين تتجاوز عقبة تشيلي

Google+ Print
البرازيل تكتسح أوروجواي.. والأرجنتين تتجاوز عقبة تشيلي البرازيل تكتسح أوروجواي.. والأرجنتين تتجاوز عقبة تشيلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سجل لاعب الوسط باولينيو جونيور ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود البرازيلي لكرة القدم إلى قلب تأخره بهدف نظيف لفوز كبير 4 / 1 على مضيفه منتخب أوروجواي، في الجولة الثالثة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وعزز المنتخب البرازيلي صدارته لجدول التصفيات رافعا رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم خطوة مهمة على طريق التأهل للنهائيات بعدما تغلب على منافسه المباشر على صدارة جدول التصفيات.

وتجمد رصيد منتخب أوروجواي عند 23 نقطة في المركز الثاني علما بأنه مني بالهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات.

في نفس الوقت، ارتدى المهاجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي عباءة المنقذ مجددا وقاد منتخب بلاده إلى فوز مهم للغاية في مسيرته بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

سجل ميسي مهاجم برشلونة الأسباني هدفا ليقود التانجو الأرجنتيني للثأر من منتخب تشيلي بالفوز عليه 1 / صفر مساء الخميس فيي الجولة 13 من التصفيات.

وقفز المنتخب الأرجنتيني من المركز السادس إلى المركز الثالث في جدول التصفيات رافعا رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أوروجواي، فيما تجمد رصيد منتخب تشيلي عند 20 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف الإكوادور. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق