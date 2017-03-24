البرازيل تكتسح أوروجواي.. والأرجنتين تتجاوز عقبة تشيلي

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سجل لاعب الوسط باولينيو جونيور ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب البرازيلي لكرة القدم إلى قلب تأخره بهدف نظيف لفوز كبير 4 / 1 على مضيفه منتخب أوروجواي، في الجولة الثالثة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وعزز المنتخب البرازيلي صدارته لجدول التصفيات رافعا رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم خطوة مهمة على طريق التأهل للنهائيات بعدما تغلب على منافسه المباشر على صدارة جدول التصفيات.

وتجمد رصيد منتخب أوروجواي عند 23 نقطة في المركز الثاني علما بأنه مني بالهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات.

في نفس الوقت، ارتدى المهاجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي عباءة المنقذ مجددا وقاد منتخب بلاده إلى فوز مهم للغاية في مسيرته بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

سجل ميسي مهاجم برشلونة الأسباني هدفا ليقود التانجو الأرجنتيني للثأر من منتخب تشيلي بالفوز عليه 1 / صفر مساء الخميس فيي الجولة 13 من التصفيات.

وقفز المنتخب الأرجنتيني من المركز السادس إلى المركز الثالث في جدول التصفيات رافعا رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أوروجواي، فيما تجمد رصيد منتخب تشيلي عند 20 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف الإكوادور.