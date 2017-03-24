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بالفيديو || قاتل «عروس القليوبية» : «كان نفسي في الشبكة»

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بالفيديو || قاتل «عروس القليوبية» : «كان نفسي في الشبكة» بالفيديو || قاتل «عروس القليوبية» : «كان نفسي في الشبكة»

قال «حسان. ص» المتهم الرئيسي في واقعة قتل «تقي. ن» المعروفة إعلاميا بـ«عروس القليوبية»، إنه بيت النية وعقد العزم على سرقة شقة المجني عليها مستغلا ذهاب أسرتها لنقل المنقولات إلى بيت الزوجية من قرية كفر الجزار إلى كفر فرسيس.
 
واعترف المتهم أنه بمساعدة صديقه خططا يوم الخميس لسرقة منزلها بعد معرفتهما بثراء عائلتها، وأن بالمنزل مصوغات ذهبية ونقود، بالإضافة إلى الشبكة الخاصة بالمجني عليها، والتي ستتركها بالمنزل طبقا للعادات والتقاليد، مشيرا إلى أنهما اتفقا سويا أن يستغلا خروج أهل "المجنى عليها" من المنزل لنقل أثاث الزوجية الخاص بها إلى منزل خطيبها بقرية كفر فرسيس ببنها، وبذلك تتوه عملية البحث عن الجاني للسرقة بعد كثرة الأشخاص الذين دخول وخرجوا للشقة.
 
وأوضح المتهم أنه في تمام الساعة الرابعة صعد هو وزميله على أسطح العمارات وحال وصوله إلى الشقة وأثناء محاولته فتح الباب مستخدما سكينة مطبخ اصطحبها من منزله وقيدها صاحبه وعندما حاولت المقاومة سببت السكينة جرحا له في يده، فانهال عليها في صدرها ويدها طعنات متفرقة.
 
ويكمل حسان أنه وضع ملابسه الملطخة بالدماء في كيس وألقاها في النيل والسكينة المستخدمة في الواقعة غسلها ووضعها في شقته مرة أخرى، وأكمل أنهما سرقا دبلتها وهاتفها هي ووالدتها، وباعا الهواتف المحمولة بعد ذلك.

 

 

المصدر:فيتو

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