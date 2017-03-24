حظك اليوم برج الحوت السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لا تتهور كثيراً في اتخاذ القرارات المهمة، بل عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل



عاطفياً:عليك أن تقوم بما يتوجب عليك تجاه الشريك، ولا سيما أن هناك بعض الحقوق المهدورة التي تزعجه



صحياً: إذا كانت القراء تسبب لك آلاماً في الرأس، يستحسن عرض نفسك على طبيب

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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