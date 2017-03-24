أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

Google+ Print
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل جنوبًا نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشرق البلاد وسيناء.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفةً إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية: 

الصغرى العظمى 

القاهرة 14 23

الإسكندرية 15 21

مطروح 12 20

بورسعيد 15 20

دمياط 14 20

بلطيم 15 21

الإسماعيلية 13 24

السويس 14 24

العريش 12 21

نخل 08 22

طابا 09 22

الطور 15 23

مرسى علم 17 27

الغردقة 15 26

شرم الشيخ 17 25

رفح 12 20

كاترين 07 17

سيوة 14 24

المنيا 13 25

الفيوم 14 25

رأس سدر 15 25

أبوسمبل 14 29

وسط الدلتا 15 23

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

الأقصر 15 28

أسوان 17 31

شلاتين 18 30

حلايب 20 27

الوادى الجديد 14 28

قنا 14 26

نويبع 16 26

السلوم 10 19

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي