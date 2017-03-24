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فيديو.. «النقل» بالبرلمان: 11 ألف جنيه مرتب «مش كتير» على سائق المترو

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فيديو.. «النقل» بالبرلمان: 11 ألف جنيه مرتب «مش كتير» على سائق المترو فيديو.. «النقل» بالبرلمان: 11 ألف جنيه مرتب «مش كتير» على سائق المترو

التحرير

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علق اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على زيادة تذكرة المترو لجنيهين، قائلًا إن وزير النقل، هشام عرفات، في مأزق بسبب مترو الأنفاق، لأن المرفق يمر بأزمة شديدة بسبب المديونات، مضيفًا: «الرجل أكيد مش هيغامر بموقعة بعد شهر من توليه منصب الوزارة إلا لما تكون المصيبة كبيرة».

وأضاف طعيمة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد»، على قناة «العاصمة»، مساء أمس، أن لن تتحمل تعطل القطار لدقيقة، لأنه المرفق الأهم في الدولة.

وأردف: «الوزير قال إن السائق بياخد 11 ألف جنيه، وده مش كتير عليه، لأنه بيحافظ على أرواح الملايين، ونحن طالبنا وزير النقل أمس بالشفافية في إعلان مرتبات مسؤولي المترو».

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التحرير

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