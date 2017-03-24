حظك اليوم برج العقرب السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: افتح قلبك للجديد ولا تورط نفسك في عمليات مشبوهة وابتعد عن الصراعات والمواقف المحرجة



عاطفياً: أنت في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، قد تتعرّف إلى حبّ حياتك، إذا كنت عازباً



صحياً: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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