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حظك اليوم برج الميزان السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: إذا كنت ترى أن وجهة نظرك هي الصائبة، لا تتردّد، وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل

عاطفياً: تعيش سعادة هادئة بلا مفاجآت، ويبادلك الشريك أصدق المشاعر وأكثرها حميمية 

صحياً: حاول قدر الإمكان أن يكون العشاء خالياً ويستحسن العشاء الخفيف المكون من الخضروات والأعشاب، وتناول الفاكهة المساعدة على التهضيم

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ

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