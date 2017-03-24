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حظك اليوم برج العذراء السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع 

عاطفياً: إنجاز مهمّ على صعيد العلاقة بالشريك، وأي خطوة في هذا الاتجاه ستساعدك كثيراً 

صحياً: المعروف عنك أنك صاحب قرارات شجاعة في مجالك المهني والحياتي، فلمَ لا تكون كذلك على الصعيد الصحي؟

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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