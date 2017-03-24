حظك اليوم برج الجوزاء السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: توقع ازدهاراً وتحسناً في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التى كنت تمر بها تنتهي قريباً



عاطفياً: لا تتسرّع في قراراتك العاطفية و فكر بتروٍّ أكثر. كن حكيماً في تعاطيك مع الشريك



صحياً: لا تخرج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، فقد تصاب بنزلة برد

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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