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حظك اليوم برج الثور السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور السبت 25/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: نشاطات مهنية متنوعة ذات علاقة بالتمويلات وتكون مفضّلة بشكل خاص لعائداتها الكبيرة

عاطفياً: تحاش قدر الإمكان الغيرة العائلية، غيرة تشتت تفكيرك وتؤدي بك الى نتيجة غير محمودة

صحياً: لا توفر أي فرصة للسفر في رحلات ترفيهية أو سياحية، فهي ضرورية للراحة من ضغط العمل

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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