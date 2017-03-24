حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 25 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: لا تهدر وقتك في معالجة أمور ثانوية، فيما يفترض ان تهتم بما هو اكثر دقة



عاطفياً: عليك ان تلتقي الشريك في مكان هادئ، وهذا يساعد على توضيح الأمور



صحياً: استشارة الطبيب بين وقت آخر ضرورية، ولا سيما مع التقدّم في السن

برج الثور

مهنياً: نشاطات مهنية متنوعة ذات علاقة بالتمويلات وتكون مفضّلة بشكل خاص لعائداتها الكبيرة



عاطفياً: تحاش قدر الإمكان الغيرة العائلية، غيرة تشتت تفكيرك وتؤدي بك الى نتيجة غير محمودة



صحياً: لا توفر أي فرصة للسفر في رحلات ترفيهية أو سياحية، فهي ضرورية للراحة من ضغط العمل

مهنياً: توقع ازدهاراً وتحسناً في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التى كنت تمر بها تنتهي قريباً





عاطفياً: لا تتسرّع في قراراتك العاطفية و فكر بتروٍّ أكثر. كن حكيماً في تعاطيك مع الشريك



صحياً: لا تخرج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، فقد تصاب بنزلة برد

مهنياً: لا تتكلم بغطرسة مع زملاء العمل وكن متواضعاً. الأمور لن تستمر على هذا النحو طويلاً



عاطفياً: بعض النزاعات مع العائلة بسبب علاقتك بالحبيب. ابتعد عن المحيط بعض الشيء



صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن الأماكن الصاخبة. أنت بحاجة إلى الهدوء والسكينة

برج الأسد

مهنياً: تبدأ مرحلة جديدة تضطر خلالها إلى كتمان سرّ أو السكوت عن مشروع أو حتى التراجع



عاطفياً: المحيط يسبب لك بعض الأعباء، أجّل العلاقات العاطفية إلى وقت لاحق وكُن متحفّظًا جداً



صحياً: يتدخل شيء من الماضي لإحداث بلبلة، فيؤثر في وضعك الصحي ويثير أعصابك

مهنياً: تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع



عاطفياً: إنجاز مهمّ على صعيد العلاقة بالشريك، وأي خطوة في هذا الاتجاه ستساعدك كثيراً



صحياً: المعروف عنك أنك صاحب قرارات شجاعة في مجالك المهني والحياتي، فلمَ لا تكون كذلك على الصعيد الصحي؟

برج الميزان

مهنياً: إذا كنت ترى أن وجهة نظرك هي الصائبة، لا تتردّد، وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل



عاطفياً: تعيش سعادة هادئة بلا مفاجآت، ويبادلك الشريك أصدق المشاعر وأكثرها حميمية



صحياً: حاول قدر الإمكان أن يكون العشاء خالياً ويستحسن العشاء الخفيف المكون من الخضروات والأعشاب، وتناول الفاكهة المساعدة على التهضيم

مهنياً: افتح قلبك للجديد ولا تورط نفسك في عمليات مشبوهة وابتعد عن الصراعات والمواقف المحرجة



عاطفياً: أنت في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، قد تتعرّف إلى حبّ حياتك، إذا كنت عازباً



صحياً: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية

برج القوس

مهنياً: تشعر بالتغيير وتقدّم أفكاراً ناجحة وبنّاءة، أو تتحرر من قيود، فتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفار، وتجري اتصالات مهمة



عاطفياً: قد يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك



صحياً: لا تستعجل الأمور بالنسبة إلى اتباع حمية والحصول على نتائج سريعة. كن صبوراً

برج الجدي

مهنياً: إيجابيات كبيرة في حياتك العامة، وإنجازات تذهل المقرّبين منك، وترسم علامات استفهام حول قدراتك



عاطفياً: حاول أن تعيش الواقع مهما تكن ظروفه، وأيّ تأخير لن يلحق بعلاقتك بالشريك أي ضرر



صحياً: ممارسة رياضة التزلج جميلة، وإذا كنت لا تتقنها يكفي أن تقوم برحلة وتمشي على الثلج

مهنياً: عليك أن تكون أكثر تفاؤلاً، وخصوصاً أنك ستقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على الصعد كافة



عاطفياً: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، فهذا يمنحكما مزيداً من الاستقرار العاطفي



صحياً: الأهمال المتواصل للصحة بدون محاولة التعويض عن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة

مهنياً: لا تتهور كثيراً في اتخاذ القرارات المهمة، بل عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل



عاطفياً:عليك أن تقوم بما يتوجب عليك تجاه الشريك، ولا سيما أن هناك بعض الحقوق المهدورة التي تزعجه



صحياً: إذا كانت القراء تسبب لك آلاماً في الرأس، يستحسن عرض نفسك على طبيب