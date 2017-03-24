فيديو| مصطفى بكري: الأمن «خطفني».. واعتقلت 5 مرات بسبب «معارضتي»

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تعرض للاعتقال خمس مرات طوال حياته حتى الآن، بسبب مواقفه المعارضة للحكومات.

وأضاف بكري، خلال لقائه مع برنامج «كرسي الاعتراض»، المذاع على قناة «المحور»: «كنت أشعر بالسعادة لذلك، لأنني أعرف أن هذه ضريبة طبيعية يجب أن أدفعها، فمن يركب الصعب لا يخشى الغرق».

وروى: «سجنت في انتفاضة يناير 77، وحبست ثلاثة شهور في سجن قنا العمومي، واعترضت على فتح سفارة إسرائيل في مصر سنة 80، وسجنت لمدة شهر، وكنت ضمن الأسماء التي شملتهم حملة اعتقالات81 في عهد الرئيس السادات وسجنت في طرة».

وكشف أن آخر مرتين تعرض فيهم للاعتقال كانوا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ،موضحًا: «خطفوني وغموني سنة 94، اعتراضًا على مانشيت كتبته، وألقوا بي في سجن الجمالية، وفي عام 2003 حبست في قضية نشر لمدة 23 يومًا».