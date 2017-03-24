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جمعة وعلام يفتتحان مسجد الصحابة بالسوق القديم في شرم الشيخ

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جمعة وعلام يفتتحان مسجد الصحابة بالسوق القديم في شرم الشيخ جمعة وعلام يفتتحان مسجد الصحابة بالسوق القديم في شرم الشيخ

التحرير

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تستعد منطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، حيث سيفتتح كلا من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة جنوب سيناء مسجد الصحابة.

ومن المقرر أن يقوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأداء خطبة الجمعة بالمسجد وبثها على الهواء مباشرًا عقب القنوات المصرية وموضوع الخطبة "سماحة الإسلام ونبذه لكل ألوان العنف".

ويعد مسجد الصحابة أحد أهم معالم العمارة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين بشرم الشيخ ومزارًا سياحيًا لعاشقي السياحة الدينية، وتصل تكلفته إلى 25 مليون جنيه ويحتوي علي مأذنتين ارتفاع كلا منهما 76 مترًا ويستوعب أكثر من 3 آلاف مصلى.

وصحن المسجد الرئيسي يصل ارتفاعه إلى 36 مترًا على مساحة 1800 متر مربع وبداخله رواق سلفي به مظلتين للصلاة في أول دور و36 حمامًا ودورة مياه، ويحتوى على مكتبة ثقافية إسلامية علمية تضم كافة المطبوعات وإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومترجمة بجميع اللغات المختلفة.
 

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التحرير

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