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برلماني: طالبت أكثر من مرة رفع تذكرة المترو.. وأنا «مش ضد الفقير»

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برلماني: طالبت أكثر من مرة رفع تذكرة المترو.. وأنا «مش ضد الفقير» برلماني: طالبت أكثر من مرة رفع تذكرة المترو.. وأنا «مش ضد الفقير»

التحرير

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علق محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، على ارتفاع سعر تذكرة مترو الأنفاق إلى 2 جنيه، موضحًا أنه طالب أكثر من مره برفع سعر التذكرة، ولكن أعضاء لجنة النقل في البرلمان رفضوا ذلك وهاجموه واتهموه بأنه يعمل لصالح وليس في صالح المواطن البسيط.

وأضاف دسوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أنه يعمل في صالح المصلحة العامة وليس الحكومة فقط، حيث أن رفع تذكرة المترو سيساهم في تطوير قطارات الهيئة.

وتابع: «أنا مش ضد الفقير، أنا مع مصلحة ومصلحة المواطنين».

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التحرير

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