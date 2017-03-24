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فيديو.. إيهاب جلال عن «أزمة المصري»: كنت مضطر أرد على إبراهيم حسن

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فيديو.. إيهاب جلال عن «أزمة المصري»: كنت مضطر أرد على إبراهيم حسن فيديو.. إيهاب جلال عن «أزمة المصري»: كنت مضطر أرد على إبراهيم حسن

التحرير

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أشاد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المقاصة، بأداء فريقه أمام المصري البورسعيدي، أمس، مؤكدًا رضاه بالنتيجة التي حققها.

وتمكن المقاصة، من الفوز على المصري، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز، وشهدت المباراة مشادة بين الجهاز الفني للفريق البورسعيدي والفيومي.

وقال جلال، خلال لقائه مع قناة «أون إسبورت»، عقب المباراة: «أشكر اللاعبين على المردود الذي ظهروا عليه، وأحمد الشيخ قدم المطلوب منه وشارك في مركز مختلف وفقا لتعليمات فنية، كما أنني سعيد بأداء جون أنتوي».

وعن الأزمة التي نشبت بينه وبين الجهاز الفني للمصري قال إيهاب جلال: «إبراهيم حسن قال لي كلام وكنت مضطر أن أرد عليه».

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التحرير

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