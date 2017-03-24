بالفيديو || بدرية تُحرج إعلامية على الهواء : «روحي شوفيلك راجل يتجوزك»

سمر العشري

مازحت الفنانة بدرية طلبة إحدى مذيعات برنامج «سوالف ضحى» عن طريق نصحها بالزواج والعثور على رجل، وأشارت «طلبة» إلى أنها لم تسر على خطى المثل الشعبي الشائع «ضل رجل ولا ضل حيطة»، ولم ترغب في الزواج إلا بسبب حبها لزوجها، كما وجهت رسالة إلى الإعلامية بضرورة الزواج قبل أن تتحول إلى «عانس».

وقالت «طلبة» في البرنامج الذي يذاع على قناة «الشاهد»: «إيه ده إنت عانس كمان، بتضحك إتكسفت البنية، قوليلي طيب علشان أعرف العقده جايه منين، ظل رجل ليه ما أنا عندي اسمي وشغلي، واتخطفت بدري واتجوزت وعندي 17 سنة».

ووجهت رسالة ماذحة للإعلامية قائلة: «روحي يا بت شوفيلك راجل، ما أنت مش لاقيه راجل»، وعلقت عليها: «أنا مثقفة وكل حاجه عندي، وبيقولك السن المناسب للزواج لما تلاقي الإنسان المناسب للزواج».

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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