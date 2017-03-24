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الصحة || تتوصل إلى حقيقة فيروس شبرا الغامض ... وتكشف

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الصحة || تتوصل إلى حقيقة فيروس شبرا الغامض ... وتكشف الصحة || تتوصل إلى حقيقة فيروس شبرا الغامض ... وتكشف

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة، كشف رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة الدكتور عمرو قنديل مفاجأة كبرى عن “فيروس شبرا الغامض”، حيث قال أن نتائج التحاليل التي أجرتها الوزارة على مصابي شبرا أكدت عدم وجود أي فيروس غامض، وإنما الإصابات ناتجة عن التلوث البيئي.

وأوضح قنديل أن حالات التسمم التي ظهرت بشبرا بسبب التلوث البيئي وتناول المأكولات الملوثة ومن ثم لا يوجد “فيروس غامض” وأن هناك من يريد زعزعة استقرار وأمن البلاد، مشيرا إلى أنه في حالة وجود حالة مصابة بفيروس كورونا قادمة من تم إعلان ذلك بشكل مباشر.

 

وأكد قنديل أن الصحة على تواصل دائم مع جميع المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، مضيفا إلى أن مسئولية الوزارة فيما يتعلق بفساد الوجبات المدرسية تتخلص في الإشراف على المصانع والمطاحن حتى توصيل الوجبات إلى مخازن المدارس.

 

المصدر:مصرفايف

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