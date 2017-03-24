أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

اليوم.. انطلاق الماراثون الدولي للجري في شرم الشيخ

Google+ Print
اليوم.. انطلاق الماراثون الدولي للجري في شرم الشيخ اليوم.. انطلاق الماراثون الدولي للجري في شرم الشيخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ينطلق اليوم الجمعة الماراثون الدولي للجري بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 250 متسابقًا من جنسيات مختلفة على مستوى العالم، تحت رعاية وزارة السياحة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ويهدف المارثوان الي دعم السياحة المصرية، وإرسال رسالة للعالم مفادها أن شرم الشيخ آمنة، ويتجول السياح بها بحرية وأمان ولا يوجد ما يعكر صفوهم، كما يدعو الماراثون لدعم النشاط البيئي لمحمية رأس محمد.

وتشارك دول أوربية عديدة في المارثون منها إيطاليا وألمانيا وروسيا وغيرها، بجانب مشاركين مصريين.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتفالية كبرى مساء اليوم لتكريم وتوزيع الجوائز على المشاركين في الماراثون.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي