اليوم.. انطلاق الماراثون الدولي للجري في شرم الشيخ

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ينطلق اليوم الجمعة الماراثون الدولي للجري بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 250 متسابقًا من جنسيات مختلفة على مستوى العالم، تحت رعاية وزارة السياحة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ويهدف المارثوان الي دعم السياحة المصرية، وإرسال رسالة للعالم مفادها أن شرم الشيخ آمنة، ويتجول السياح بها بحرية وأمان ولا يوجد ما يعكر صفوهم، كما يدعو الماراثون لدعم النشاط البيئي لمحمية رأس محمد.

وتشارك دول أوربية عديدة في المارثون منها إيطاليا وألمانيا وروسيا وغيرها، بجانب مشاركين مصريين.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتفالية كبرى مساء اليوم لتكريم وتوزيع الجوائز على المشاركين في الماراثون.

