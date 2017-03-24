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فيديو.. طارق يحيي: رفضت تدريب منتخب مصر الأول لـ«سبب وحيد»

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فيديو.. طارق يحيي: رفضت تدريب منتخب مصر الأول لـ«سبب وحيد» فيديو.. طارق يحيي: رفضت تدريب منتخب مصر الأول لـ«سبب وحيد»

التحرير

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قال طارق يحيي، المدير الفني لطلائع الجيش، إن تعيينات الأجهزة الفنية في المنتخبات الوطنية يشوبها المجاملات، راصدًا بعض المواقف والعروض التي قدمت له لتولي مهام تدريبية مع الأول.

وكشف يحيي، خلال لقائه مع برنامج «الحريف»: «رشحت أكثر من مرة لقيادة المنتخبات الوطنية لكنني رفضت»، مؤكدًا أن مهمة تدريب المنتخب الأول تحتاج إلى متطلبات خاصة.

وروى مدرب طلائع الجيش عن واقعة رفض فيها قبول الانضمام لجهاز الفراعنة، قائلًا: «جمال علام طالبني بالعمل مدرب عام بصلاحيات المدير الفني للمنتخب الأول، ولكنني أصريت علي معرفة المدير الفني القادم للمنتخب قبل قبول تلك المهمة، وعندما علمت أنه شوقي غريب رفضت علي الفور مع احترامي وتقديري له ولكني رأيت أن تجربتنا ستكون أشبه بتجربة الخطيب وفاروق جعفر».

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التحرير

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