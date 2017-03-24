زيادة رواتب الضباط والجنود والخفراء ابتداءاً من شهر أبريل القادم .. تعرف عليها

سمر العشري

صدر اليوم قرار رسمي من مساعد وزير الداخلية للشئون المالية اللواء أحمد حجازى، كتابا دوريا برقم 13 لعام 2017، ويقضى القرار بموافقة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على زيادة ما يسمى بـ”حافز الأمن العام” لكل من الضباط والأفراد والخفراء وذلك بجميع أنحاء الجمهورية ومديريات الأمن.

واستثنى قرار مساعد وزير الداخلية للشئون المالية، الضباط العاملين بالمصالح والادارات العامة وفروعها، وتأتي زيادة حافز الأمن العام للضباط والأفراد والخفراء، من أجل توفير الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعظيماً لدورهم فى أداء رسالتهم، وكذلك رفع روحهم المعنوية.

المصدر:مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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