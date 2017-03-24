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بالفيديو || تفاصيل المشادة بين إبراهيم حسن و«جلال» خلال مباراة المصري والمقاصة

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بالفيديو || تفاصيل المشادة بين إبراهيم حسن و«جلال» خلال مباراة المصري والمقاصة بالفيديو || تفاصيل المشادة بين إبراهيم حسن و«جلال» خلال مباراة المصري والمقاصة

عاتب إيهاب جلال المدير الفني لفريق للمقاصة، التوأم حسام وإبراهيم حسن على الاشتباك لفظيًا معه خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على المصري 4-2 في الدوري الممتاز.
 
وصرح إيهاب جلال عبر في حوار مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامجه " مساء الأنوار " المذاع على فضائية "أون سبورت ": : "الأخلاق أهم شيء في كرة القدم، خاصة أن حسام وإبراهيم حسن نجوم كبار، ومن المفترض أن يكونا قدوة للجميع .
 
وأضاف: "90% من الأندية تشكو من تصرفات الثنائي عقب كل مباراة للمصري، علينا التحلي بالهدوء، لتفادي تكرار مشاكل تعرضت لها الكرة المصرية خلال السنوات الماضية".
 
وواصل: "أن حسام حسن قد يكون أفضل مدرب في العالم، ولكن عليه إدراك أن هناك مدربين آخرين حققوا نجاحات مميزة مع فرقهم، مثل مؤمن سليمان وأحمد حسام (ميدو) الذين نجحا في الفوز بكأس مصر مع الزمالك في سن صغيرة".

 

 

 

المصدر:صدي البلد

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