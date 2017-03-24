صرخات الاستنجاد تنقذ فريقًا أرجنتينيًا من مأساة كروية جديدة

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تم تفادي كارثة جديدة في كرة القدم بعد أن فتح تلقائيا باب طائرة تشارتر تقل فريق راسينج الأرجنتيني خلال مرحلة الإقلاع، إذ تمكن قائد الطائرة من قطع الغاز في الوقت المناسب.

وانطلقت الطائرة بسرعة على مدرج الإقلاع في مطار كوردوبا، فبدأ اللاعبون المذعورون بالصراخ لإنذار السائق بأن أحد أبواب الطائرة مفتوح. بحسب سكاي نيوز.

ووقع الحادث الأحد الماضي، بعد مباراة بلجرانو مع راسينج، ولم يكشف عنه إلا الخميس من قبل أحد ركاب الطائرة.

ووقعت كارثة في نوفمبر الماضي، أدمت قلوب عشاق كرة القدم في أمريكا الجنوبية، عندما سقطت طائرة تقل لاعبي تشابيكوينسي البرازيلي وهم في الطريق إلى ميديين الكولومبية لمواجهة فريق أتلتيكو في نهائي كوبا سودأميريكانا.

وأدى حادث سقوط طائرة الـ"تشارتر" إلى مصرع 71 شخصا من أصل 77 راكبا كانوا على متنها بينهم لاعبو الفريق البرازيلي.