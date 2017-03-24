مراهق يعترف بالتخطيط لعمل إرهابي في "يوم أنزاك" باستراليا

سيدني - (د ب أ):

أقر مراهق في مدينة سيدني الأسترالية، بذنبه في تهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي في يوم إحياء ذكرى معركة أنزاك، وهو اليوم الذي يكرم فيه الأستراليون والنيوزيلنديون الأشخاص الذين خدموا أو لقوا حتفهم في المعركة.

وكانت الشرطة الأسترالية ألقت القبض على المراهق البالغ من العمر 16 عاما في أبريل من العام الماضي عشية إحياء البلاد لذكرى الحرب في ضاحية بغرب سيدني.

واعترف المراهق في محكمة باراماتا للأحداث، اليوم الجمعة، بتخطيطه لعمل إرهابي، وسيظل قيد الاحتجاز لحين عودته أمام المحكمة في 21 أبريل.

وتظهر وثائق المحكمة أن المراهق اتهم بمحاولة الحصول على سلاح وكتيب عن كيفية صنع القنابل لتنفيذ هجوم.

وتحتفل استراليا في الخامس والعشرين من أبريل في كل عام بذكرى "يوم أنزاك" عندما هبطت القوات الأسترالية والنيوزيلندية في عام 1915 في جاليبولي (تركيا حاليا) وشاركت في واحدة من أشهر معارك الحرب العالمية الأولى.