بالصور.. أهالي «خليل أول» في البحيرة يشيعون جثمان شهيد السويس

التحرير

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شيع منذ قليل آلالاف من أهالي قرية "خليل أول" التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة جثمان الشهيد "محمد صبحي عبيد الفران، 22 سنة"، والذي استشهد صباح أمس الخميس في عملية إرهابية بالسويس.

وقامت أسرة الشهيد، بدفنة في مقابر العائلة بقرية خليل أول، في جنازة عسكرية شهدها بعض الجنود زملائه وبعض القيادات، والعميد حازم عزت مفتش مباحث كفر الدوار نائبًا عن مدير أمن البحيرة، والرائد أحمد سمير، رئيس مباحث كفر الدوار، وعدد من أصدقاء الشهيد من القرية وأسرته والأهالي.

واتحشت قرية خليل أول التابعة لمركز كفر الدوار في البحيرة، بالسواد فور وصول نبأ استشهاد المجند محمد صبحي الفران، فجر أمس الخميس خلال عملية إرهابية.

وأكد صبحي الفران، ابن عم الشهيد لـ"التحرير"، أن الشهيد كان يتمتع بسمعه طيبة بين المواطنين في القرية وكان محبوبًا بين الجميع، ولديه من الأشقاء 6 بينهم 2 إناث، وهو ليس متزوج ووالده يعمل بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار.