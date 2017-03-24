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موقع أمريكي يفجر مفاجأة بشأن الأزمة بين مصر والسعودية

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موقع أمريكي يفجر مفاجأة بشأن الأزمة بين مصر والسعودية موقع أمريكي يفجر مفاجأة بشأن الأزمة بين مصر والسعودية

سلط موقع أمريكى الضوء على العلاقات بين والسعودية وخاصة بعد عودة تصدير شحنات نفط "أرامكو" إلى إلى مصر بعد عدة أشهر من الأزمة السياسية بين البلدين.
 
وقال موقع "ياهو" نيوز الأمريكي، إن "الوضع الراهن في العلاقة بين مصر والسعودية لا يزال غير واضح، حيث إن الأزمة أعمق مما هو واضح حاليا على السطح".
 
وأشار إلى أن الرياض كانت مستاءة من عدم انضمام مصر إلى حرب التحالف العربى بقيادة ضد المتمردين في اليمن، كما يشعر ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالقلق أيضا من تزايد ذوبان الجليد، على الأقل في وسائل الإعلام، بين القاهرة وطهران.
 
وذكر إلى أنه من وجهة نظر المصرية، لا يزال الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية أساسيا، ولا تزال هناك حاجة إلى تدفق النقد السعودي، حيث إن الاقتصاد المصري يكافح من أجل مواجهة انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات البطالة ونقص الإيرادات الحكومية.
 
وأضاف أنه يمكن اعتبار تحرك المملكة العربية السعودية لاستئناف تسليم النفط لمصر علامة إيجابية للمستثمرين الدوليين، من الناحية السياسية، تعد هذه الخطوة إيجابية جدا، حيث تظهر الثقة المتجددة من قبل الدول العربية في استقرار مصر ونظام الرئيس عبد الفتاح .
 
وذكرت مصادر في وزارة النفط البترول الأسبوع الماضي أنه تم تسليم أول شحنتين نفطيتين من شركة أرامكو العملاقة السعودية. 
 
المصدر:فيتو

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