بالفيديو والصور || حقيقة زفاف عمرو دياب ودينا الشربيني داخل كافيه شهير بالزمالك

سمر العشري

شغلت شائعات زواج الفنان الكبير عمرو دياب، من الممثلة الشابة دينا الشربيني، جميع وسائل الإعلام والرأي العام؛ لاسيما في عدم وجود رد قاطع من «الهضبة» على هذه الشائعات.

وكانت أخر الشائعات التي ظهرت في هذا الأمر، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هي أن الزواج تم بالفعل، مؤكدين أن الزفاف تم داخل كافيه «إشيا بار» الشهير في الزمالك، بعد أن ظهر الثنائي سويًا، وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما، أبرزهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

لكن هذه الشائعات، جاء الرد عليها سريعًا من خلال برنامج«ET بالعربي»، مقطع فيديو، يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة النجم عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني.

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وأكد البرنامج أن السبب الرئيسي وراء ظهور الثنائي سويًا، داخل كافيه الزمالك الشهير، هو احتفال «الهضبة»، ومجموعة من نجوم الفن، منهم هشام ماجد، شيكو، وهشام فتحى، بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعيد ميلاد دينا الشربينى، وليس لحفل زفافه منها كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شائعة زواج الهضبة والفنانة الشابة، لم تكن المرة الأولى التي تنتشر فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الشهور الماضية، أكد البعض زواجهما، وهو الأمر الذي نفاه والدا دينا الشربيني مرارا، وقالت والدتها: «حسبي الله ونعم الوكيل، بنتي متجوزتش عمرو»، مضيفة أن ما جمعهما خلال الفترة الأخيرة جلسات عمل حول فيلم جديد.

المصدر:الدستور

شبكةعيونالإخبارية

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