ليفاندوفسكي يهدد ريال مدريد: لم ننسى ما فعتلوه بنا في ميونخ

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هدد مهاجم بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي، نادي ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة الفريقين بنحو أسبوعين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المهاجم البولندي أوضح عدم نسيان بايرن ميونخ لما فعله ريال مدريد بهم في ملعب آليانز أرينا موسم 2013-2014، حينما تفوق بأربعة أهداف دون رد، لذلك يرغب بشدة بالرد على هذه الهزيمة.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريح لصحيفة "بيلد سبورت": "كل من ينتمي لبايرن ميونخ لم ينسى ما فعله ريال مدريد عام 2014، خصوصا حينما تفوق علينا برباعية في ملعبنا. نعلم ما نحن قادرون على فعله ونركز على فرض شخصيتنا على ريال مدريد".

وأضاف: "في بايرن ميونخ يتمتع اللاعبون بالظروف نفسها التي تمكنهم من النجاح في ريال مدريد. لو تنظر إلى تشكيلتنا ستشاهد أنها بنفس جودة الريال".