أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

ليفاندوفسكي يهدد ريال مدريد: لم ننسى ما فعتلوه بنا في ميونخ

Google+ Print
ليفاندوفسكي يهدد ريال مدريد: لم ننسى ما فعتلوه بنا في ميونخ ليفاندوفسكي يهدد ريال مدريد: لم ننسى ما فعتلوه بنا في ميونخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هدد مهاجم بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي، نادي ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة الفريقين بنحو أسبوعين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المهاجم البولندي أوضح عدم نسيان بايرن ميونخ لما فعله ريال مدريد بهم في ملعب آليانز أرينا موسم 2013-2014، حينما تفوق بأربعة أهداف دون رد، لذلك يرغب بشدة بالرد على هذه الهزيمة.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريح لصحيفة "بيلد سبورت": "كل من ينتمي لبايرن ميونخ لم ينسى ما فعله ريال مدريد عام 2014، خصوصا حينما تفوق علينا برباعية في ملعبنا. نعلم ما نحن قادرون على فعله ونركز على فرض شخصيتنا على ريال مدريد".

وأضاف: "في بايرن ميونخ يتمتع اللاعبون بالظروف نفسها التي تمكنهم من النجاح في ريال مدريد. لو تنظر إلى تشكيلتنا ستشاهد أنها بنفس جودة الريال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي