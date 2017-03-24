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الحكومة بعد رفع تذكرة المترو لـ«2 جنيه»: سعرها «معقول» والأهم الراحة

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الحكومة بعد رفع تذكرة المترو لـ«2 جنيه»: سعرها «معقول» والأهم الراحة الحكومة بعد رفع تذكرة المترو لـ«2 جنيه»: سعرها «معقول» والأهم الراحة

التحرير

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة ارتفاع سعر تذكرة المترو لجنيهان كانت محل دراسة منذ فترة كبيرة، حيث أنه كانت هناك ديون متراكبة وأعباء على هيئة المترو، موضحًا أنه كان هناك تخوف من عدم تقديم الخدمة بالشكل المناسب للمواطنين.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن ارتفاع سعر التذكرة إلى جنيهان يؤكد أن السعر ما زال معقولا وفي الوقت نفسه ستتحسن الخدمة، حيث سيشعر المواطن بالراحة لأن ذلك هو الهدف الأول والأخير للمترو.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المترو سيقدم خدمات جيدة على أكمل وجه، وسيكون محل تقدير من الجميع سواء من نظافته أو تأمينة.

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التحرير

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